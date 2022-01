Denise Pipitone | nuovo colpo di scena | l’inchiesta prende una strada diversa

Advertising

Erofjodena : RT @Acciaioscadente: @Vitojumped Tu hai consegnato Denise Pipitone alle autorità? - Ceruzfries : RT @Acciaioscadente: @Vitojumped Tu hai consegnato Denise Pipitone alle autorità? - Acciaioscadente : @Vitojumped Tu hai consegnato Denise Pipitone alle autorità? - Shujunmadaily : Ditemi perché ho pensato stesse parlando di Denise Pipitone... - Moonlig94421095 : RT @ZonNapoli: #DenisePipitone, la dichiarazione shock: 'SEI STATA TOCCATA DA UN MOSTRO...' ---> -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... l'ex pm che indagò sulla scomparsa della piccolaimputata di false dichiarazioni al pm. Si tratterebbe di un'inversione dell'ordine di assunzione delle prove - secondo il codice ...... l'ex pm che indagò sulla scomparsa della piccolaimputata di false dichiarazioni al pm. Si tratterebbe di un'inversione dell'ordine di assunzione delle prove - secondo il codice ...La magistrata che per prima indagò sul caso della scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta l'1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo (Trapani), adesso è sotto processo per false informazioni al pubblic ...La difesa della ex pm si è riservata di dare il consenso all’anticipazione dell’esame. Il tribunale ha ammesso i testi del pm, mentre si è riservato di decidere sulla liste ...