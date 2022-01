Dakar 2022 - Tappa 8: doppietta Audi, vittoria per Ekström (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincere quante più tappe possibile, imparare a gestire la propulsione elettrica nel deserto e ripresentarsi l'anno prossimo con l'obiettivo di vincere. In casa Audi hanno le idee ben chiare e oggi hanno aggiunto un ulteriore tassello al loro puzzle, conquistando la prima doppietta con la RS Q e-tron alla Dakar. Mattias Ekstrom ha vinto la prova davanti a Stéphane Peterhansel, con un distacco tra i due di appena 49 secondi. Terzo posto per Sébastien Loeb, che per soli quattro secondi ha tolto il podio a Carlos Sainz e all'Audi la possibilità di segnare una storica tripletta. Debutto positivo alla Dakar. Ekström ha conquistato la prima vittoria di Tappa alla Dakar al debutto nella categoria, bissando il successo per Audi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vincere quante più tappe possibile, imparare a gestire la propulsione elettrica nel deserto e ripresentarsi l'anno prossimo con l'obiettivo di vincere. In casahanno le idee ben chiare e oggi hanno aggiunto un ulteriore tassello al loro puzzle, conquistando la primacon la RS Q e-tron alla. Mattias Ekstrom ha vinto la prova davanti a Stéphane Peterhansel, con un distacco tra i due di appena 49 secondi. Terzo posto per Sébastien Loeb, che per soli quattro secondi ha tolto il podio a Carlos Sainz e all'la possibilità di segnare una storica tripletta. Debutto positivo allaha conquistato la primadiallaal debutto nella categoria, bissando il successo per...

