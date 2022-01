Covid, Ricciardi a Sky TG24: “Con questi numeri, su scuola misure insufficienti” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sulla scuola sono mancati interventi strutturali. E con questi numeri, le misure sono insufficienti”. Così Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha parlato a Sky TG24. L’esperto ha anche commentato le parole del governatore campano Vincenzo De Luca, definendole “forti”. Il riferimento è alla frase del governatore secondo cui i bambini “sono stati usati come cavie”. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Sullasono mancati interventi strutturali. E con, lesono”. Così Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute, Walter, ha parlato a Sky. L’esperto ha anche commentato le parole del governatore campano Vincenzo De Luca, definendole “forti”. Il riferimento è alla frase del governatore secondo cui i bambini “sono stati usati come cavie”.

Advertising

Adnkronos : 'Con mix #varianti sarà gennaio catastrofico', le parole di Ricciardi. #Covid. - VELOSPORT1960 : Sulla scuola 'non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si ferme… - SkyTG24 : #Covid19, Ricciardi a Sky TG24: “Con questi numeri, su scuola misure insufficienti” - infoitinterno : Covid scuola e rientro, Ricciardi: 'Scienza ignorata, si tornerà subito in Dad' - telodogratis : Covid scuola e rientro, Ricciardi: “Scienza ignorata, si tornerà subito in Dad” -