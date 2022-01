Chiesa dopo l’infortunio | il messaggio del talento bianconero

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Stagione finita per Federico, Il giocatore della Juventus ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e nei prossimi giorni verrà sottoposto a intervento chirurgico. Una bruttissima notizia per ogni appassionato di calcio e non solo per i supporters Bianconeri, tant’è che tra i primi a dimostrare il proprio supporto nei confronti dell’esternosono stati i profili ufficiali di Inter e Milan.Juventus InfortunioIlsocial diUn’ infortunio che avrebbe buttato giù chiunque ma non Federicoche sui social ringrazia tutti in questo modo:su Instagram: “Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto, ci vediamo presto in ...