Carige, il futuro passa per Bper. Anche per l’intervento del Copasir (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il risiko bancario è capace di repentine frenate, periodi di bonaccia e improvvise accelerazioni. Ma Anche di sterzate, tanto da spostarsi da Siena a Genova nel giro di pochi giorni. E così, il 2022 porta in dote il primo sussulto dell’anno, nell’attesa che si riaccendano i riflettori sulla madre di tutte le partite bancarie, ovvero il ritorno in mani private di Mps, una volta uscito di scena il Tesoro, azionista al 64%. Mentre sembrano lontane anni luce le trattative tra Mef e Unicredit per scrivere il futuro della banca più antica del mondo, qualche centinaio di chilometri e nord, Carige entra ufficialmente in una nuova era. Gli ultimi anni anni della banca della Lanterna non sono stati meno difficili di quelli del Monte dei Paschi. La gestione della famiglia Malacalza, azionista di riferimento dell’istituto di credito ligure col ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il risiko bancario è capace di repentine frenate, periodi di bonaccia e improvvise accelerazioni. Madi sterzate, tanto da spostarsi da Siena a Genova nel giro di pochi giorni. E così, il 2022 porta in dote il primo sussulto dell’anno, nell’attesa che si riaccendano i riflettori sulla madre di tutte le partite bancarie, ovvero il ritorno in mani private di Mps, una volta uscito di scena il Tesoro, azionista al 64%. Mentre sembrano lontane anni luce le trattative tra Mef e Unicredit per scrivere ildella banca più antica del mondo, qualche centinaio di chilometri e nord,entra ufficialmente in una nuova era. Gli ultimi anni anni della banca della Lanterna non sono stati meno difficili di quelli del Monte dei Paschi. La gestione della famiglia Malacalza, azionista di riferimento dell’istituto di credito ligure col ...

Advertising

FabiUmbria : RT @FABI_News: ??«PRONTI ALLA MOBILITAZIONE PER DIFENDERE I POSTI DI LAVORO IN CARIGE» Sulla Repubblica di Genova in edicola oggi un lungo… - LandoSileoni : RT @FABI_News: ??«PRONTI ALLA MOBILITAZIONE PER DIFENDERE I POSTI DI LAVORO IN CARIGE» Sulla Repubblica di Genova in edicola oggi un lungo… - FABI_News : ??«PRONTI ALLA MOBILITAZIONE PER DIFENDERE I POSTI DI LAVORO IN CARIGE» Sulla Repubblica di Genova in edicola oggi… - TgrRaiLiguria : Attesa per il verdetto del comitato di gestione del Fondo interbancario che traccerà il futuro di #Carige.… - GVPiccini : NUOVOPSI #Liguria: fuori tempo massimo. Rotto assordante silenzio politica #Genova.Da 2013 @RegLiguria… -