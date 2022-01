Campania, si torna a scuola ma non in tutti i comuni: cosa succede a Giugliano e Qualiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la bocciatura del Tar dell’ordinanza regionale che teneva chiuse le scuole, c’è un dubbio in alcuni comuni campani dove i sindaci avevano emanato qualche giorno fa ordinanze ulteriorimente restrittive. cosa succede in quei casi? Vale la sentenza del Tar e dunque si torna in classe o vale l’ordinanza del sindaco e si continua con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la bocciatura del Tar dell’ordinanza regionale che teneva chiuse le scuole, c’è un dubbio in alcunicampani dove i sindaci avevano emanato qualche giorno fa ordinanze ulteriorimente restrittive.in quei casi? Vale la sentenza del Tar e dunque siin classe o vale l’ordinanza del sindaco e si continua con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

