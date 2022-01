Calciomercato Sampdoria: spunta l’idea Borini per l’attacco (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’ex Milan gioca attualmente in Turchia La Sampdoria valuta diverse alternative per rinforzare gli esterni d’attacco. Le difficoltà sorte nella trattativa con il Friburgo per Vincenzo Grifo potrebbero indurre i blucerchiati a puntare su Fabio Borini, attualmente in forza ai turchi del Fatih Karagumruk. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti per riportare in Serie A il classe ’91 ex Milan e Roma L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . L’ex Milan gioca attualmente in Turchia Lavaluta diverse alternative per rinforzare gli esterni d’attacco. Le difficoltà sorte nella trattativa con il Friburgo per Vincenzo Grifo potrebbero indurre i blucerchiati a puntare su Fabio, attualmente in forza ai turchi del Fatih Karagumruk. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti per riportare in Serie A il classe ’91 ex Milan e Roma L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Serie A: Mazzarri cerca punti salvezza contro il Bologna, in quota avanti gli uomini di Mihajlovic Commenta per primo Il Cagliari , nel primo turno del 2022, è riuscito a ottenere la seconda vittoria stagionale, sempre ai danni della Sampdoria, rilanciando le proprie ambizioni di salvezza. Per continuare a scalare posizioni in classifica per gli uomini di Mazzarri sarà fondamentale conquistare punti nel match casalingo di martedì ...

Napoli, il report dell'allenamento: visite post - Covid per Osimhen IL REPORT Dopo il successo sulla Sampdoria, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina per l'ottavo ...

Calciomercato Sampdoria, trattativa complicata per Amrabat: le ultime Samp News 24 Sampdoria, Rincon si presenta: “Voglio essere a disposizione e restare a lungo” Tomas Rincon è il primo acquisto per la Sampdoria in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista è giunto a Genova sotto forma di un prestito fino a fine stagione. Inoltre, il ...

Sampdoria, prove da numero 1 per Wladimiro Falcone Falcone è pronto a difendere i pali della Sampdoria in vista della sfida contro il Torino. Audero potrà recuperare con calma dall'infortunio ...

