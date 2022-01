(Di lunedì 10 gennaio 2022) CMda tempo sta esponendo mediaticamente il proprio supporto a. Il nativo di Chicago ritiene la campionessa mondialeAll Elite Wrestling come un elemento imprescindibile per la compagnia, tanto da inserirla (tanto per storyline, quanto per realtà) tra i Four Pillars assieme a Sammy Guevara, Darby Allin e Jungle Boy. Intervistata in un recente episodio di In The Kliq podcast, la ragazza ha ringraziatoper il sostegno. Le parole diche qualcuno (CM, nda) miunAEW perché.. concordo! Cioè, non può dire la parola AEW e pillars senza menzionare il mio nome. ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Britt Baker: 'Sono molto felice che CM Punk mi ritenga un caposaldo della AEW' - - infoitcultura : AEW: La regina è ancora Britt Baker, superata Riho a Battle Of The Belts - Zona_Wrestling : #WWE Britt Baker: 'Vorrei affrontare Toni Storm' - - TSOWrestling : Sarà l'ex #IMPACTWrestling e #WWE a mettere fine al regno titolato in #AEW? #TSOW // #TSOS - zazoomblog : AEW: La regina è ancora Britt Baker superata Rhio a Battle Of The Belts - #regina #ancora #Britt #Baker -

Ultime Notizie dalla rete : Britt Baker

La card di Battle of the Belts AEW Women's Championship :vs Rihoè diventata in breve tempo il pilastro della divisione femminile. Sin dalla sua prima vittoria titolata, ...Battle of the Belts avrà luogo questa sera a Charlotte, North Carolina, e vedrà la campionessa femminilemettere il titolo in palio contro Riho. Originariamente era stato annunciato anche ...CM Punk called Britt Baker one of the pillars of AEW in November of 2021. The Women's World Champion was quick to thank him for his kind words. Dr. Baker ...La campionessa della AEW, Britt Baker è apparsa di recente nel podcast “In The Kliq” e ha lanciato la sfida ad una Superstar rilasciata da poco dalla WWE: stiamo parlando di Toni Storm.