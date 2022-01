Biancato | “lLa didattica mista è in assoluto la peggiore e meno efficace forma di didattica La situazione sarà ingestibile”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata definita come la rivolta dei dirigenti scolastici. Sono oltre duemila quelli che hanno sottoscritto un appello urgente, nato inizialmente da una decina di presidi, e poi appoggiato da colleghi e migliaia di insegnanti in tutta Italia e indirizzato a Draghi e Bianchi. Obiettivo: fermare lain presenza, e sostituirla con la Dad fino al 31 gennaio: è troppo pericoloso – si spiega – riprendere l’attività scolastica in presenza in una fase pandemica parossistica e pericolosa come quella attuale. Il governo neppure ha preso in considerazione l’appello: “Le nuove misure – taglia corto il ministro Bianchi – sono mirate a un ritorno nelle aule in presenza e in sicurezza. Nessun ripensamento”. L'articolo .