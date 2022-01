Al "Grande Fratello Vip" scatta il bacio tra Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi (Di lunedì 10 gennaio 2022) E' nata una nuova coppia al ' Grande Fratello Vip '. Dopo qualche indugio iniziale Federica Calemme ha scelto di dare un'opportunità alla sua conoscenza con Gianmaria Adinolfi. I due hanno trovato un'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) E' nata una nuova coppia al 'Vip '. Dopo qualche indugio inizialeha scelto di dare un'opportunità alla sua conoscenza con. I due hanno trovato un'...

Advertising

VanityFairIt : Durante la puntata del reality show di Canale 5 andata in onda il 7 gennaio, il conduttore rimprovera i «vipponi» p… - TgLa7 : #Djokovic: fratello, sembra che lo vogliano ancora bloccare. Djordje Djokovic, grande sconfitta autorita' australiane - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - pippoMR : ??In questa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è stato molto più permissivo che negli altri anni. S… - LBiglione : 84 profili (in persone reali 5,6?), ne servono immensamente di più per salvare un concorrente del grande fratello v… -