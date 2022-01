Virginia Raggi in fila per il tampone in farmacia: la foto che alimenta i dubbi sull’ex sindaca “Nì vax” (Di domenica 9 gennaio 2022) Virginia Raggi da “nì vax” a “no vax”? Si apre il giallo sull’ex sindaca di Roma, che potrebbe veder aggiornato il soprannome datole da Nicola Zingaretti lo scorso agosto quando – attaccandola perché sosteneva di avere ancora gli anticorpi alti avendo contratto il virus a novembre 2020 – la sindaca risultava ancora non vaccinata. A far esplodere il caso, una foto apparsa questa mattina che la ritrae in attesa per il tampone fuori la farmacia delle Medaglie d’Oro a Montemario: in incognito, cappuccio della felpa alzato e mascherina alta fino agli occhi, la grillina ottiene il suo esito – fortunatamente negativo – e il relativo Green Pass dalla validità di 48 ore. Non è dato sapere se intanto la sindaca abbia deciso di immunizzarsi e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)da “nì vax” a “no vax”? Si apre il giallodi Roma, che potrebbe veder aggiornato il soprannome datole da Nicola Zingaretti lo scorso agosto quando – attaccandola perché sosteneva di avere ancora gli anticorpi alti avendo contratto il virus a novembre 2020 – larisultava ancora non vaccinata. A far esplodere il caso, unaapparsa questa mattina che la ritrae in attesa per ilfuori ladelle Medaglie d’Oro a Montemario: in incognito, cappuccio della felpa alzato e mascherina alta fino agli occhi, la grillina ottiene il suo esito – fortunatamente negativo – e il relativo Green Pass dalla validità di 48 ore. Non è dato sapere se intanto laabbia deciso di immunizzarsi e ...

Advertising

Open_gol : Zingaretti ha coniato per lei l’appellativo di “Nì vax”. L’assessore alla Salute Alessio D’Amato l’ha definita irre… - fattoquotidiano : LA 5S EX SINDACA DI ROMA “C’è un dato di fatto, nessuno può portare avanti da solo un proprio candidato senza parl… - sassari68 : RT @neXtquotidiano: In campagna elettorale sosteneva la 'libertà di scelta' Virginia #Raggi in fila per il tampone in farmacia: la foto ch… - neXtquotidiano : In campagna elettorale sosteneva la 'libertà di scelta' Virginia #Raggi in fila per il tampone in farmacia: la fot… - antoniogiocondo : RT @FrancoiseRossi: @andreseve73 @rep_roma Tutta la mia, per quel che vale, solidarietà a Virginia #Raggi che continua ad essere ingiustame… -