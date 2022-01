SMS PERICOLOSO CON TESTO “SICUREZZA POSTE” | SI TRATTA DI SMISHING

Leggi su analisideirischinformatici

(Di domenica 9 gennaio 2022) Attenzione all’SMS con questo: “. Si è verificata un’incongruenza alla sua utenza. E’ necessario aggiornare i dati tramite xxxxx” ( link al sito fraudolento ) Sidie va cestinato! Ecco il vademecum diitaliane per riconoscere le frodi sms. COME RICONOSCERE GLI SMS FRAUDOLENTIItaliane ePay ti contattano via SMS solo: · per informazioni sulle caratteristiche dei prodotti/servizi offerti. In tal caso il link ti rimanderà esclusivamente sui siti.it epay.it (riconoscibili dalla presenza del lucchetto in alto a sinistra della barra di navigazione), e non ti verrà MAI richiesto di inserire i tuoi codici personali; · per verificare se ...