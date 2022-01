Slittino | a Sigulda Dominik Fischnaller è nuovamente sul podio! Terzo nella sprint vinta da Felix Loch

(Di domenica 9 gennaio 2022)prosegue in una stagione davvero eccezionale con un altro podio. L’altoatesino in quel ditrova la seconda terza piazza consecutiva, dopo quellaprova classica, anche. Per l’azzurro un risultato fondamentale anche in chiave Coppa del Mondo, con la classifica che può andare a riaprirsi. Sul catino lettone torna alla vittoria: il teutonico trova la gara perfetta in 27.819 battendo il padrone di casa, già vincitore ieri, Kristers Aparjods di soli 14 millesimi. Come dettosi è difeso al meglio ed ha centrato una terza piazza eccellente, a 71 millesimi dal vincitore. Alle spalle dell’azzurro Nico Gleirscher e Semen Pavlichenko., ...

Completano la top - 5 Natalie Geisenberger , costretta nuovamente a rimontare dopo una settima posizione non convincente nella prima run, e l'altra russa Viktoriia Demchenko .In gran forma, quasi olimpica, l'azzurro Dominik Fischnaller torna sul podio (quarta volta in stagione) nel singolo di Coppa del mondo a, in Lettonia. Il 28enne altoatesino è terzo a 201 millesimi dal vincitore, il padrone di casa Kristers Aparjods, che ha fissato il cronometro a 1'36'483. Dominik aveva già vinto nella sprint ...Dominik Fischnaller prosegue in una stagione davvero eccezionale con un altro podio. L'altoatesino in quel di Sigulda trova la seconda terza piazza consecutiva, dopo quella nella prova classica, anche ...Un salto di qualità impressionante in questa stagione per l'austriaca Madeleine Egle che continua a stupire nella Coppa del Mondo di slittino. Ancora una vittoria, la quarta per lei: trionfo nel singo ...