Salernitana | Iervolino | «Serve coesione per ristorare il calcio»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Danilo, presidente della, ha parlato della situazione Covid nel mondo delitaliano: le dichiarazioni In collegamento con 90? minuto è intervenuto il presidente dellaDanilo. DICHIARAZIONI – «Non fermare ilsolo per una questione economica mi sembra strano. Perdere soldi per mettere tutti in sicurezza si può fare. Bisogna cambiare e migliorarsi. Ildeve ritrovare serenità e bisogna limitare gli assembramenti. Lo stadio vuoto vuol dire meno energia, bisogna trovare un punto di equilibrio. I presidenti devono essere coesi e capire comequesta industria». L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana, un fondo svizzero presenta un esposto alla Procura di Salerno: aveva presentato offerte superiori a quella di Iervolino+++ - marcoconterio : ?? ???? Sorpresa alla #Salernitana del neo proprietario Iervolino. Sarebbe vicino l'arrivo di Walter Sabatini come nuo… - CalcioNews24 : #Salernitana, le parole del presidente Iervolino sulla situazione #Covid in #SerieA ??? - zazoomblog : Live Verona-Salernitana 0-0: Colantuono vuol convincere Iervolino - #Verona-Salernitana #0-0: Colantuono - zazoomblog : Verona-Salernitana live alle 20.45 Colantuono vuol convincere Iervolino - #Verona-Salernitana #20.45 Colantuono -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Iervolino

resta in Serie A/ Daniloè il nuovo proprietario DJURIC SU RIGORE! Buon inizio del Verona che dopo 5 sfiora subito il vantaggio con il Cholito Simeone che trova però una ...Commenta per primo Daniloè intervenuto durante la trasmissione 90° minuto su Raidue. Queste le dichiarazioni del neo presidente della: 'Il calcio deve ritrovare gioia e serenità per restare lo sport ...Dopo la bufera Covid la Salernitana è Verona per sfidare l'Hellas allo stadio Bentegodi. I granata non scendono in campo dal 17 dicembre (0-5 in casa, contro l'Inter).Diretta Verona Salernitana streaming video tv della partita valevole per la 21^ giornata di Serie A: formazioni, quote e risultato live ...