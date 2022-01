Roma-Juve e Inter-Lazio | Mou | Allegri e Sarri in cerca d’identità

(Di domenica 9 gennaio 2022) La ventunesima giornata di Serie A propone nel menù domenicale le super sfidecon Mourinho,sempre sul banco degli imputati. Non ci poteva essere palinsesto migliore per dimenticare l’incredibile caos che stiamo vivendo nella settimana da incubo della Serie A. Situazione ancora tutto fuorché chiara e definita, malgrado ormai la Lega organizzi un Consiglio Straordinario al giorno. Se non altro abbiamo scongiurato il pericolo di uno stop totale del calcio nazionale, ma le incongruenze permangono anche nella ventunesima giornata che non avrà programma completo e vive ancora sul chi va là. Dal punto di vista strettamente sportivo sarà però una ...

José Mourinho ci prova, così come ha fatto a Milano . Sperando in un risultato diverso, ovvio., del resto, è l'ultimo bivio per un posto in Champions. Più per lui che non per Allegri. Se da una parte, lo Special accoglie il nuovo acquisto, Maitland - Niles, e respira un po', dall'...... oggiperde anche il duello in panchina tra Mourinho e Allegri. La squalifica del tecnico bianconero, reo di aver pesantemente insultato l'arbitro Sozza dopo il pareggio dell'Epifania ...Ceduti Boga e Goldaniga sarebbero almeno un altro paio, se non di più, i giocatori che potrebbero lasciare il neroverde da qui a fine mese, e pazienza se a Sassuolo, quest’anno, non hanno mai giocato.Consigli Fantacalcio Serie A: chi schierare e chi sarebbe invece meglio evitare nella 21^ giornata di campionato nella vostra formazione, le nostre dritte.