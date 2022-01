LIVE Inter-Lazio, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: streaming, orario, probabili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Lazio match di Serie A, Inzaghi affronta la sua ex squadra per provare ad allungare in campionato. Inzaghi ritrova Edin Dzeko che andrà in panchina, tornato negativo al Covid, mentre non ci sarà lo squalificato Calhanoglu. Dentro Sanchez in attacco e Vidal a centrocampo. Dumfries oramai titolare fisso a destra, Perisic a sinistra. Difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nella Lazio non ci sarà Acerbi, dopo il problema muscolare rimediato nella sfida contro l’Empoli. Radu torna titolare al centro della difesa. Sarri schiera Hysaj e destra e Marusic a sinistra in difesa. Basic a centrocampo dall’inizio, panchina per Luis Alberto, in attacco i ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualematch diA, Inzaghi affronta la sua ex squadra per provare ad allungare in campionato. Inzaghi ritrova Edin Dzeko che andrà in panchina, tornato negativo al Covid, mentre non ci sarà lo squalificato Calhanoglu. Dentro Sanchez in attacco e Vidal a centrocampo. Dumfries oramai titolare fisso a destra, Perisic a sinistra. Difesa titolare con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nellanon ci sarà Acerbi, dopo il problema muscolare rimediato nella sfida contro l’Empoli. Radu torna titolare al centro della difesa. Sarri schiera Hysaj e destra e Marusic a sinistra in difesa. Basic a centrocampo dall’inizio, panchina per Luis Alberto, in attacco i ...

