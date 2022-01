Leonardo DiCaprio: degli scienziati nominano una nuova specie di alberi tropicali in onore dell'attore (Di domenica 9 gennaio 2022) Leonardo DiCaprio ha parlato per la prima volta della Yabassi Key Biodiversity Area quando l'anno scorso stava per scomparire a causa di una concessione di disboscamento. Leonardo DiCaprio, oltre al suo Oscar e ben tre Golden Globe, ha ottenuto un nuovo riconoscimento: ad una nuova specie di alberi tropicali è stato dato il nome dell'attore e attivista ambientale da un gruppo di scienziati internazionali del Royal Botanic Kew Gardens di Londra e del National Herbarium of Camerun. L'uvariopsis DiCaprio proviene dalla foresta di Ebo, in Camerun, secondo un comunicato stampa che annuncia la scoperta dell'albero tropicale, che è la prima aggiunta all'elenco ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 gennaio 2022)ha parlato per la prima voltaa Yabassi Key Biodiversity Area quando l'anno scorso stava per scomparire a causa di una concessione di disboscamento., oltre al suo Oscar e ben tre Golden Globe, ha ottenuto un nuovo riconoscimento: ad unadiè stato dato il nomee attivista ambientale da un gruppo diinternazionali del Royal Botanic Kew Gardens di Londra e del National Herbarium of Camerun. L'uvariopsisproviene dalla foresta di Ebo, in Camerun, secondo un comunicato stampa che annuncia la scoperta'albero tropicale, che è la prima aggiunta all'elenco ...

