Il Napoli batte di misura la Samp, decide Petagna (Di domenica 9 gennaio 2022) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli torna al successo vincendo per 1-0 allo stadio "Maradona" contro una Sampdoria spenta e che non riesce mai a rendersi effettivamente pericolosa. I partenopei restano così in scia di Milan e Inter, mantenendo il terzo posto. Accolto con applausi Lorenzo Insigne, che dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto. Il numero 24 azzurro, sostituito per infortunio alla mezzora, è stato incitato dal poco pubblico presente sugli spalti. Spalletti deve fare la conta degli assenti, così si affida a Petagna in avanti supportato da Insigne, Mertens ed Elmas alle sue spalle. In difesa coppia Rrahmani-Juan Jesus; dall'altra parte D'Aversa è costretto a rinunciare a Candreva, vero e proprio trascinatore dei blucerchiati, ma torna Augello. In attacco coppia formata dal duo Gabbiadini-Quagliarella.

