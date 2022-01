Genoa, Telenord: Shevchenko verso l’esonero, potrebbe tornare Ballardini (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo quanto riporta Telenord, Andriy Shevchenko avrebbe le ore contate sulla panchina del Genoa. La società non gli avrebbe infatti perdonato la sconfitta casalinga contro lo Spezia ed è pronta a sostituirlo. Secondo quanto riporta l’emittente, la pista più calda sarebbe il ritorno di Davide Ballardini. Tuttavia, non è da accantonare il profilo di Rolando Maran, già alla guida dei rossoblù nel 2020. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Secondo quanto riporta, Andriyavrebbe le ore contate sulla panchina del. La società non gli avrebbe infatti perdonato la sconfitta casalinga contro lo Spezia ed è pronta a sostituirlo. Secondo quanto riporta l’emittente, la pista più calda sarebbe il ritorno di Davide. Tuttavia, non è da accantonare il profilo di Rolando Maran, già alla guida dei rossoblù nel 2020. SportFace.

