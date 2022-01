Esce di casa e scompare insieme al suo cane: al via le ricerche per trovare Carlo e Black (Di domenica 9 gennaio 2022) Momenti di apprensione per la famiglia di Carlo Rinaldi, il 45enne scomparso dalla provincia di Roma lo scorso venerdì 7 gennaio. Carlo si è allontanato a piedi da Riofreddo, un comune alle porte di Roma, dove vive con la sua famiglia. insieme a lui c’era anche il suo cane, di nome Black. Erano circa le ore 21. Al momento della scomparsa indossava una giacca a vento rossa e blu e dei pantaloni verde militare. Ha gli occhi e i capelli castani. Chiunque lo abbia visto o abbia notizie utili per il suo ritrovamento può contattare il 112 o il Pronto Penelope al numero 339 6514799. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 gennaio 2022) Momenti di apprensione per la famiglia diRinaldi, il 45enne scomparso dalla provincia di Roma lo scorso venerdì 7 gennaio.si è allontanato a piedi da Riofreddo, un comune alle porte di Roma, dove vive con la sua famiglia.a lui c’era anche il suo, di nome. Erano circa le ore 21. Al momento della scomparsa indossava una giacca a vento rossa e blu e dei pantaloni verde militare. Ha gli occhi e i capelli castani. Chiunque lo abbia visto o abbia notizie utili per il suo ritrovamento può contattare il 112 o il Pronto Penelope al numero 339 6514799. su Il Corriere della Città.

