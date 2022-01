"Devo far entrare il medico?". Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano, caos in studio (Di domenica 9 gennaio 2022) Choc ad Amici. Per la prima volta Alessandra Celentano, insegnante di danza nella scuola più famosa d'Italia, ha fatto un apprezzamento sull'esibizione di Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro. La maestra, infatti, ha sempre detto di non gradire le sue performance e il suo stile. A farle cambiare idea adesso è stato un pezzo di latino americano, che proprio lei ha assegnato alla ragazza durante le vacanze natalizie. Un tipo di ballo che comunque non rientra nello stile della ballerina. Dopo l'esibizione la Celentano ha fatto i complimenti alla ballerina, spiazzando tutti in studio. Tanto che la padrona di casa, Maria De Filippi, ironicamente le ha chiesto: "Celentano sta bene? Dobbiamo fare entrare il medico?”. Ma la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Choc ad Amici. Per la prima volta, insegnante di danza nella scuola più famosa d'Italia, ha fatto un apprezzamento sull'esibizione di Serena Carella, allieva di Raimondo Todaro. La maestra, infatti, ha sempre detto di non gradire le sue performance e il suo stile. A farle cambiare idea adesso è stato un pezzo di latino americano, che proprio lei ha assegnato alla ragazza durante le vacanze natalizie. Un tipo di ballo che comunque non rientra nello stile della ballerina. Dopo l'esibizione laha fatto i complimenti alla ballerina, spiazzando tutti in. Tanto che la padrona di casa,De, ironicamente le ha chiesto: "sta bene? Dobbiamo fareil?”. Ma la ...

Amici, Maria De Filippi preoccupata per Alessandra Celentano: "Devo far entrare il medico?" LiberoQuotidiano.it