Daniel Sanders ferito: è ritiro. Chi il prossimo in Dakar 2022? (Di domenica 9 gennaio 2022) Costante e dura prova per i piloti della Dakar 2022, una competizione che non sembra certo fatta per risparmiare i suoi partecipanti. Insidie e pericoli di caduta sempre in agguato nell’adrenalinica corsa del deserto, come del resto prevedibile per il rally più famoso e più folle al mondo. Sempre di più i feriti in gara costretti a ritirarsi. Ultimo Daniel Sanders, che oggi si ritira dopo essere caduto lungo il tratto di 209 km di collegamento tra Riyadh e l’inizio della speciale settima tappa, verso Ad Dawadimi. Un vero peccato per l’australiano della GasGas, dopo i grandi risultati raggiunti. Vincitore della Tappa 6, con clamoroso sorpasso del leader Sam Sunderland, il pilota era arrivato a una dignitosa terza posizione in classifica generale, staccato di 5’35’’ dal compagno di squadra britannico. Tante le vittime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Costante e dura prova per i piloti della, una competizione che non sembra certo fatta per risparmiare i suoi partecipanti. Insidie e pericoli di caduta sempre in agguato nell’adrenalinica corsa del deserto, come del resto prevedibile per il rally più famoso e più folle al mondo. Sempre di più i feriti in gara costretti a ritirarsi. Ultimo, che oggi si ritira dopo essere caduto lungo il tratto di 209 km di collegamento tra Riyadh e l’inizio della speciale settima tappa, verso Ad Dawadimi. Un vero peccato per l’australiano della GasGas, dopo i grandi risultati raggiunti. Vincitore della Tappa 6, con clamoroso sorpasso del leader Sam Sunderland, il pilota era arrivato a una dignitosa terza posizione in classifica generale, staccato di 5’35’’ dal compagno di squadra britannico. Tante le vittime ...

