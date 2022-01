Crescono contagi e ricoveri fra i più piccoli

Advertising

petergomezblog : Covid, i dati – Nuovo record di 170.844 contagi, 50mila solo in Lombardia. Altri 259 morti (a causa dei riconteggi)… - Fra_Di_Dato : RT @CBugliano: ?? CRESCONO I CONTAGI, AUMENTA IL PESSIMISMO Aumentano i contagi: su 1324 abitanti siamo a 234 positivi. Il nostro sindaco f… - paolo_hades : RT @CBugliano: ?? CRESCONO I CONTAGI, AUMENTA IL PESSIMISMO Aumentano i contagi: su 1324 abitanti siamo a 234 positivi. Il nostro sindaco f… - lillydessi : Covid: 'Crescono contagi e ricoveri tra i bambini, picco mai visto da inizio pandemia' - ZeniaConfusa : RT @CBugliano: ?? CRESCONO I CONTAGI, AUMENTA IL PESSIMISMO Aumentano i contagi: su 1324 abitanti siamo a 234 positivi. Il nostro sindaco f… -

Ultime Notizie dalla rete : Crescono contagi

RaiNews

'Il problema è che i bambini sono indietro con le vaccinazioini', dice il virologo Pregliasco. Il rischio per i giovani sono state le feste e i mezzi di trasportoAltissima la tensione e la preoccupazione per la fine delle vacanze natalizie e il ritorno tra i banchi di migliaia di ragazzi in un momento dove iin modo vertiginoso, peraltro in ...Sono 13 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 9 gennaio 2022. Si tratta di 7 uomini e 6 donne con età media di 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Fir ...Non diminuisce la pressione sul principale ospedale di BresciaSabato in provincia altri 6444 positivi e la morte di un 69enne ...