Comore vs Gabon: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Le Comore scriveranno la storia lunedì 10 gennaio scendendo in campo per la prima volta in assoluto alla Coppa d’Africa quando si scontrano con il Gabon nel Gruppo C allo stadio Ahmadou Ahidjo. Il Gabon, d’altra parte, sta facendo la sua ottava presenza al torneo continentale e cercherà di passare alla fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 2012. Il calcio di inizio di Comore vs Gabon è previsto alle 20 Prepartita Comore vs Gabon: a che punto sono le due squadre Comore Le Comore onoreranno la Coppa d’Africa per la prima volta in assoluto nella loro breve storia lunedì dopo essersi assicurate un secondo posto nel Gruppo G delle qualificazioni. Les Coelecantes, che è arrivato secondo in Egitto, ne ha vinte due, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Lescriveranno la storia lunedì 10 gennaio scendendo in campo per la prima volta in assoluto alla Coppa d’Africa quando si scontrano con ilnel Gruppo C allo stadio Ahmadou Ahidjo. Il, d’altra parte, sta facendo la sua ottava presenza al torneo continentale e cercherà di passare alla fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 2012. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20 Prepartitavs: a che punto sono le due squadreLeonoreranno la Coppa d’Africa per la prima volta in assoluto nella loro breve storia lunedì dopo essersi assicurate un secondo posto nel Gruppo G delle qualificazioni. Les Coelecantes, che è arrivato secondo in Egitto, ne ha vinte due, ...

