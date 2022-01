Calcio: la Juve rimonta la Roma in 7', da 3-1 a 3-4 ed espugna l'Olimpico (2) (Di domenica 9 gennaio 2022) (Adnkronos) - La ripresa ha tutte le sembianze di una giostra, emotiva e tecnica. Comincia con un doppio colpo giallorosso quasi a freddo, due volte dalla distanza. Prima Mkhitaryan (48') grazie alla galeotta deviazione di De Sciglio, poi con una sontuosa punizione calciata morbidamente da Pellegrini. La Juventus non si abbatte e, grazie soprattutto all'ingresso di Morata per uno spento Kean, riapre la partita. Lo spagnolo procura l'assist per il 3-2 di Locatelli (70') e mette lo zampino anche sul secondo pareggio, generando la ribattuta vincente di Kulusevski (73'). L'altalena emotiva dell'Olimpico ha un nuovo, immediato sussulto grazie ad un protagonista inatteso come De Sciglio. È lui che al 77' raccoglie l'involontario assist di Smalling, superando Rui Patricio con un gran destro. La coinvolgente sceneggiatura propone un altro, vibrante capitolo: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) (Adnkronos) - La ripresa ha tutte le sembianze di una giostra, emotiva e tecnica. Comincia con un doppio colpo giallorosso quasi a freddo, due volte dalla distanza. Prima Mkhitaryan (48') grazie alla galeotta deviazione di De Sciglio, poi con una sontuosa punizione calciata morbidamente da Pellegrini. Lantus non si abbatte e, grazie soprattutto all'ingresso di Morata per uno spento Kean, riapre la partita. Lo spagnolo procura l'assist per il 3-2 di Locatelli (70') e mette lo zampino anche sul secondo pareggio, generando la ribattuta vincente di Kulusevski (73'). L'altalena emotiva dell'ha un nuovo, immediato sussulto grazie ad un protagonista inatteso come De Sciglio. È lui che al 77' raccoglie l'involontario assist di Smalling, superando Rui Patricio con un gran destro. La coinvolgente sceneggiatura propone un altro, vibrante capitolo: ...

