Calcio | Arrivabene | ' rinnovo Dybala? Ne parliamo a febbraio'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen. - (Adnkronos) - "Avevamo detto che ci saremmo seduti con i giocatori a, anche per prenderci il tempo di valutare. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare il valore che gli si dà, senza se e senza ma". Lo dice l'amministratore delegato della Juventus Maurizioai microfoni di Dazn in merito aldi Paulo. "Vedremo nelle prossime settimane sedimostrerà il valore che gli viene dato. Certo, non è un giocatore scarso", aggiunge l'ad bianconero prima del match con la Roma.