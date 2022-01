Amici 21, video clamoroso di Alex e Cosmary: cos’è successo in casetta? (Di domenica 9 gennaio 2022) Alex E Cosmary FINALMENTE INSIEME? ECCO COSA SUCCEDE NELLA PRIMA PUNTATA DEL 2022 DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI Al ritorno della pausa natalizia, ecco che il pubblico di Amici 21 ha una nuova coppia da seguire: quella formata da Alex e Cosmary. Maria De Filippi ha mandato in onda alcuni frame dalla casetta che li vedono molto vicini. LEGGI ANCHE Amici 21, colpo di scena ad inizio puntata: LDA va in sfida. Ecco perché In questa ventunesima edizione, ci sono già due coppie ufficiali nate ad Amici. La prima è quella formata dal cantante Albe e dalla ballerina Serena Carella, mentre la seconda in ordine cronologico, è quella tra la cantante Sissi e il ballerino Dario Schirone. Infine, ci sarebbe una terza possibile coppia che ha fatto sognare il pubblico. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022)FINALMENTE INSIEME? ECCO COSA SUCCEDE NELLA PRIMA PUNTATA DEL 2022 DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI Al ritorno della pausa natalizia, ecco che il pubblico di21 ha una nuova coppia da seguire: quella formata da. Maria De Filippi ha mandato in onda alcuni frame dallache li vedono molto vicini. LEGGI ANCHE21, colpo di scena ad inizio puntata: LDA va in sfida. Ecco perché In questa ventunesima edizione, ci sono già due coppie ufficiali nate ad. La prima è quella formata dal cantante Albe e dalla ballerina Serena Carella, mentre la seconda in ordine cronologico, è quella tra la cantante Sissi e il ballerino Dario Schirone. Infine, ci sarebbe una terza possibile coppia che ha fatto sognare il pubblico. ...

Advertising

ladyonorato : Agli amici Siciliani: domani alle 16.30 sarò a #Catania in piazza Roma per una manifestazione contro la discriminaz… - teatrolafenice : ?? Ora ci ascoltiamo un estratto dal Concerto per clarinetto, K.622 di Mozart. Ad interpretarlo Cornelius Meister co… - teatrolafenice : ?? La 'carezza' della notte ce la dà stasera Boccherini e un frammento dalla sua Sonata per violoncello n. 6. Ad int… - 361_magazine : - sonoariete_ : RT @iosottoshock: #gfvip Barù a Manila: Chi sono i tuoi amici qui dentro? M: “Carmen Katia Soleil.. Sophie Gianmaria” Baru : le prime tre… -