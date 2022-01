Alessandro | figlio di Marco Travaglio | sapevate che è un noto rapper?

(Di domenica 9 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.di, chi è il ragazzo? Molti lo conoscono con il suo nome d’arte: la sua carriera nella musica.dichi è? In molti non sanno che si tratta di uncantante, visto che usa un nome d’arte. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è sposato da

Advertising

CameliaCamCam1 : RT @Cesare56479234: @MT_Meli_ Mancano Mughini l'esperto di Juventus e Alessandro Gassman, professione figlio di Vittorio. - iambeatrix01 : @_Alessandro_06_ Tranquillo figlio???????? - iambeatrix01 : @_Alessandro_06_ Buonanotte figlio?? - alicejuvelove : Alessandro forse preferisce jessica perché è una ragazza intelligente e profonda con la quale si può parlare di tut… - _Alessandro_06_ : @iambeatrix01 Dillo che sei fiera di tuo figlio??? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro figlio

Altranotizia

Tre i feriti: padre, madre edi 11 anni, che sono stati soccorsi e trasportati in codice ... sono state scoperte due targhe in ricordo di Bruno Casagrande, Mirko Vicini,Campora, i ...Nella bibliografia si legge che 'nel 1806 il dipinto incappò nella vasta razzia perpetrata da Eugenio Beauharnais (principe francese, primo e unicomaschio del viscontedi ...FOSSOMBRONE - Un evento piacevole e beneaugurante. Dopo 216 anni è tornata nelle Marche la pala dell’altare della chiesa dei Cappuccini di Fossombrone trafugata nel ...SARONNO – Con un messaggio pubblicato ieri mattina sulla pagina Facebook “Augusto Airoldi sindaco” il primo cittadino di Saronno ha espresso le proprie condoglianze per la ...