"Al fianco di gay e trans". Chi è questa suora, cosa c'entra con Papa Francesco: un caso clamoroso in Vaticano (Di domenica 9 gennaio 2022) Papa Francesco riabilita la suora Jeannine Gramick, da tempo schierata con gay e trans. "Non hai avuto paura della ‘vicinanza' e ‘avvicinandoti' lo hai fatto ‘sentendo il dolore' e senza condannare nessuno ma con la ‘tenerezza' di una sorella e di una madre", queste le parole di affetto che il Pontefice le ha scritto in una lettera personale. In questo modo, come spiega il Giorno, Bergoglio non solo si è mostrato vicino alla suora, ma ha anche assestato un bel colpo al fronte conservatore dell'episcopato americano, che non ha mai apprezzato l'operato di suor Jeannine. Per anni l'obiettivo della suora è stato quello di educare i cattolici alla scienza, alla sociologia e alla teologia dell'omosessualità. Ricordando che alla base deve esserci sempre l'accoglienza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022)riabilita laJeannine Gramick, da tempo schierata con gay e. "Non hai avuto paura della ‘vicinanza' e ‘avvicinandoti' lo hai fatto ‘sentendo il dolore' e senza condannare nessuno ma con la ‘tenerezza' di una sorella e di una madre", queste le parole di affetto che il Pontefice le ha scritto in una lettera personale. In questo modo, come spiega il Giorno, Bergoglio non solo si è mostrato vicino alla, ma ha anche assestato un bel colpo al fronte conservatore dell'episcopato americano, che non ha mai apprezzato l'operato di suor Jeannine. Per anni l'obiettivo dellaè stato quello di educare i cattolici alla scienza, alla sociologia e alla teologia dell'omosessualità. Ricordando che alla base deve esserci sempre l'accoglienza delle ...

Siperg1 : RT @Siperg1: Il rappresentante alloggia in hotel nella camera a fianco alla mia mi #ingroppa profondamente il #culo e mi monta come una #zo… - lilangwy : RT @onmyclovd: immaginate stare al fianco di qualcuno per ottocento anni e litigare continuamente e dire di non sopportarsi per poi capirsi… - onmyclovd : immaginate stare al fianco di qualcuno per ottocento anni e litigare continuamente e dire di non sopportarsi per po… - MartineziOscar : RT @Siperg1: Il rappresentante alloggia in hotel nella camera a fianco alla mia mi #ingroppa profondamente il #culo e mi monta come una #zo… - Gliocchinonmen1 : Grazie a questa donna,oggi molte di voi,possono passeggiare tranquillamente tenendosi la mano…io non dimenticherò m… -