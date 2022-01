Zhang Yimou dirigerà la cerimonia di apertura di Pechino 2022 (Di sabato 8 gennaio 2022) AGi - L'acclamato regista cinese Zhang Yimou, che ha ideato la spettacolare cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Pechino 2008, dirigerà quella dei Giochi invernali del mese prossimo nella capitale cinese. Zhang, 71 anni, ha promesso una presentazione "totalmente innovativa", pur ammettendo che la pandemia globale e il clima piu' freddo ne limiteranno le dimensioni rispetto a 14 anni fa, quando ci presero parte 15.000 artisti. Il regista di classici come 'Sorgo rosso', 'Lanterne rosse' e 'La foresta dei pugnali volanti' ha annunciato che alla cerimonia parteciperanno circa 3.000 artisti. Zhang ha detto che presenterà "un'idea audace" per l'illuminazione della torcia olimpica che includerà concetti come "protezione ambientale e basse emissioni di carbonio". La straordinaria ... Leggi su agi (Di sabato 8 gennaio 2022) AGi - L'acclamato regista cinese Zhang, che ha ideato la spettacolaredidelle Olimpiadi estive di2008,quella dei Giochi invernali del mese prossimo nella capitale cinese. Zhang, 71 anni, ha promesso una presentazione "totalmente innovativa", pur ammettendo che la pandemia globale e il clima piu' freddo ne limiteranno le dimensioni rispetto a 14 anni fa, quando ci presero parte 15.000 artisti. Il regista di classici come 'Sorgo rosso', 'Lanterne rosse' e 'La foresta dei pugnali volanti' ha annunciato che allaparteciperanno circa 3.000 artisti. Zhang ha detto che presenterà "un'idea audace" per l'illuminazione della torcia olimpica che includerà concetti come "protezione ambientale e basse emissioni di carbonio". La straordinaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Zhang Yimou Il cineforum alle Arti di Gallarate riparte: House of Gucci e Illusioni perdute in cartellone Giovedì 24 marzo la pellicola di Zhang Yimou, One second . A concludere la rassegna A Chiara di Jonas Carpignano, in programmazione per giovedì 31 marzo . La direzione del Cinema si riserva la ...

Sharpshooter: Trailer dello spy thriller diretto da Zhang Yimou e dalla figlia Zhang Mo Nel giorno del capodanno cinese debutterà in Cina il nuovo film del regista Zhang Yimou: Sharpshooter (Ju ji shou) co - diretto dalla figlia Zhang ...

