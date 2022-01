Terremoto | scossa di magnitudo 3 3 tra L’Aquila e Rieti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il sisma è stato registrato alle 7,01 con epicentro a Cagnano Amiternio, in provincia del, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. Non si segnalano per il momento danni a persone o cose Unadidi3.3 è stata registrata alle 7,01 con epicentro a Cagnano Amiternio, in provincia del, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo. Il sisma è stato rilevato a 10,8 chilometri di profondità. Non si segnalano per il momento danni a persone o cose. I comuni più vicini all’epicentro della, delle ore 7.01, sono Cagnano Amiterno (), Antrodoco e Borbona (). L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.