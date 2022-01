Stadi a porte chiuse o sospensione partite di Serie A: le parole di Mario Draghi (Di sabato 8 gennaio 2022) Stadi a porte chiuse? Mala tempora per tutti, Serie A compresa, che dovrà rinunciare a gran parte dei suoi introiti a causa del brusco innalzamento dei contagi che si sta abbattendo su tutto il Paese. Ad annunciarlo è stato proprio il Premier Mario Draghi, a cui è toccata la parte di chi fa il rimprovero e tira le orecchie a chi le orecchie, appunto, le fa da mercante. Di fatto, la Lega Serie A non aveva la minimi intenzione di rinunciare ai suoi spettacoli. Circa il 17% dei giocatori è risultato positivo al Covid, ma questo pare non abbia destato molto scandalo tra i dirigenti. Inoltre, nella giornata di giovedì gli Stadi erano pieni di persone ammassate, accalcate e, ovviamente, senza mascherina, come nei cari vecchi bei tempi andati. Quella deve ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 gennaio 2022)? Mala tempora per tutti,A compresa, che dovrà rinunciare a gran parte dei suoi introiti a causa del brusco innalzamento dei contagi che si sta abbattendo su tutto il Paese. Ad annunciarlo è stato proprio il Premier, a cui è toccata la parte di chi fa il rimprovero e tira le orecchie a chi le orecchie, appunto, le fa da mercante. Di fatto, la LegaA non aveva la minimi intenzione di rinunciare ai suoi spettacoli. Circa il 17% dei giocatori è risultato positivo al Covid, ma questo pare non abbia destato molto scandalo tra i dirigenti. Inoltre, nella giornata di giovedì glierano pieni di persone ammassate, accalcate e, ovviamente, senza mascherina, come nei cari vecchi bei tempi andati. Quella deve ...

