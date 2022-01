Speed skating | Europei 2022 oggi | orari gare | tv | programma | streaming | italiani in gara 8 gennaio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Proseguiranno, sabato 8, ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, gliseniorsu singole distanze di: dopo i primi quattro ori assegnati ieri,ci saranno altri quattro titoli in palio, equamente divisi tra uomini e donne: 500 e 1500 metri per le donne e team sprint e 5000 metri per gli uomini. Gliseniorsu singole distanze disaranno trasmessi in diretta tv dalle 15.00 su RaiSport+HD ed in direttadalle 14.30 su RaiSportWeb2 ed Eurosport Player e dalle 15.00 su RaiPlay, infine la diretta live testuale integrale sarà fruibile su OA Sport....

18.35: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale della prima giornata di gare degli Europei senior 2022 su singole distanze diin programma ad Heerenveen, ...Nei 3000 metri femminili l'oro va alla neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 3:56.623 (p. pr. Natalia Voronina in 3:56.85), medaglia d'argento per l'altra padrona di casa ...Medaglia d’argento per l’altra padrona di casa Antoinette de Jong, che chiude seconda in 3:59.796, a 3?17 dalla connazionale, andando a completare così la doppietta neerlandese. Quinta piazza per la n ...Si classifica 16ma ed ultima l’altra azzurra in gara, Laura Peveri, col crono di 4:25.848 (+29.22). Nei 3000 metri femminili l’oro va alla neerlandese Irene Schouten, prima col record della pista in 3 ...