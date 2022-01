Slittano a gennaio 2023 le sanzioni agli esercenti senza Pos (Di sabato 8 gennaio 2022) Le sanzioni a negozianti, professionisti senza pos non partono più nel 2022. Di certo la data di avvio è slittata, un po’ in sordina, a gennaio 2023: quindi di un anno rispetto al termine emerso in precedenza. È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge deldecreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Riporta la Repubblica: Com’è noto, l’obbligo c’era già, dal 2012 (governo Monti) ma senza sanzioni. L’utente che si vedeva rifiutata la carta di credito o il bancomat aveva dalla sua solo il diritto di non pagare fino a quando la contro parte non avesse accettato il pagamento elettronico (“moratoria del creditore”). Opzione scomoda, poco nota e certo foriera di litigi. Per anni si sono succeduti tentativi di applicare sanzioni, sempre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Lea negozianti, professionistipos non partono più nel 2022. Di certo la data di avvio è slittata, un po’ in sordina, a: quindi di un anno rispetto al termine emerso in precedenza. È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge deldecreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Riporta la Repubblica: Com’è noto, l’obbligo c’era già, dal 2012 (governo Monti) ma. L’utente che si vedeva rifiutata la carta di credito o il bancomat aveva dalla sua solo il diritto di non pagare fino a quando la contro parte non avesse accettato il pagamento elettronico (“moratoria del creditore”). Opzione scomoda, poco nota e certo foriera di litigi. Per anni si sono succeduti tentativi di applicare, sempre ...

