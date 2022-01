Serie A, ufficiale assemblea di lega per discutere di porte chiuse e rinvii (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo sport nazionale, nonchè quello maggiormente seguito del nostro paese, il calcio, si ritrova nuovamente a fronteggiare lo “spettro” per nulla escluso di nuove regolamentazioni e sopratutto restrizioni relative al pubblico negli stadi, viste le numerose decisioni prese dalle singole ASL, organi adibiti al “movimento” della popolazione in questo particolare momento costellato dalla “nuova ondata”. Dopo la stagione 2020/21 che sarà ricordata sopratutto per i numerosi rinvii e le costrizioni dovute al coronavirus, iniziano a manifestarsi condizioni di difficoltà anche per calciatori e società. Nuovi casi La prima giornata di campionato di Serie A del 2022 è stata costellata da più di qualche rinvio (Udinese – Atalanta, Cagliari – Bologna e Torino – Fiorentina, con quest’ultima sfida dovrebbe essere recuperata lunedì alle 17 del pomeriggio), e dopo le ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 gennaio 2022) Lo sport nazionale, nonchè quello maggiormente seguito del nostro paese, il calcio, si ritrova nuovamente a fronteggiare lo “spettro” per nulla escluso di nuove regolamentazioni e sopratutto restrizioni relative al pubblico negli stadi, viste le numerose decisioni prese dalle singole ASL, organi adibiti al “movimento” della popolazione in questo particolare momento costellato dalla “nuova ondata”. Dopo la stagione 2020/21 che sarà ricordata sopratutto per i numerosie le costrizioni dovute al coronavirus, iniziano a manifestarsi condizioni di difficoltà anche per calciatori e società. Nuovi casi La prima giornata di campionato diA del 2022 è stata costellata da più di qualche rinvio (Udinese – Atalanta, Cagliari – Bologna e Torino – Fiorentina, con quest’ultima sfida dovrebbe essere recuperata lunedì alle 17 del pomeriggio), e dopo le ...

