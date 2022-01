Scuole chiuse in Campania: 23mila firme contro la decisione di De Luca (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In poche ore sono circa 23mila le firme raccolte su change.org a favore della petizione con cui i comitati No Dad chiedono ”l’immediata” ripresa delle lezioni in presenza in Campania. La petizione è stata lanciata nella mattinata, all’indomani dell’ordinanza regionale della Regione Campania con cui si rinvia alla fine del mese di gennaio il ritorno in aula per gli alunni delle Scuole dell’infanzia, delle elementari e delle medie. Intanto l’Associazione Scuole Aperte Campania invita le famiglie a diffidare i dirigenti scolastici che nelle prossime ore dovessero comunicare l’attivazione della didattica a distanza. I comitati No Dad attendono inoltre che il Governo impugni il provvedimento del governatore della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In poche ore sono circaleraccolte su change.org a favore della petizione con cui i comitati No Dad chiedono ”l’immediata” ripresa delle lezioni in presenza in. La petizione è stata lanciata nella mattinata, all’indomani dell’ordinanza regionale della Regionecon cui si rinvia alla fine del mese di gennaio il ritorno in aula per gli alunni delledell’infanzia, delle elementari e delle medie. Intanto l’AssociazioneAperteinvita le famiglie a diffidare i dirigenti scolastici che nelle prossime ore dovessero comunicare l’attivazione della didattica a distanza. I comitati No Dad attendono inoltre che il Governo impugni il provvedimento del governatore della ...

