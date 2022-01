Sci alpino, slalom femminile Kranjska Gora 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 8 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Kranjska Gora 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Seconda gara in programma sulle nevi slovene dopo lo slalom gigante di questa mattina. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Seconda gara insulle nevi slovene dopo logigante di questa mattina. Atlete al via a partire dalle ore 9.30 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 12.30.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con ...

Advertising

OA_Sport : #SCIALPINO Doppio appuntamento quest'oggi per il Circo Bianco: ad Adelboden e a Kranjska Gora due giganti da seguir… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 -… - zazoomblog : Sabato Rai Sport 8 Gennaio 2022 diretta Sci Alpino Volley Pattinaggio Combinata Nordica - #Sabato #Sport #Gennaio… - zazoomblog : Sci alpino gigante femminile Kranjska Gora 2022 domani in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino… - zazoomblog : Sci alpino gigante maschile Adelboden 2022 domani in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino #gigante… -