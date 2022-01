Sardegna, soccorsi 7 speleologi bloccati tutta la notte in una grotta allagata a Dorgali (Di sabato 8 gennaio 2022) Sette speleologi sono rimasti bloccati ieri, 7 gennaio, nella grotta allagata di Ispinigoli, a Dorgali, nel corso di una perlustrazione e sono stati tratti in salvo stamattina 8 gennaio. Sono tutti in buone condizioni di salute, nonostante una intera notte trascorsa al freddo e al buio. Il gruppo è stato individuato intorno alle 5, dopo l’allarme lanciato alle 22 da un loro amico che non li aveva visti rientrare dopo l’ingresso in grotta. L’operazione di salvataggio si è svolta con l’impego di 30 tecnici del Soccorso Alpino e speleologico, provenienti dalle stazioni di Nuoro, Sassari, Iglesias e Cagliari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Settesono rimastiieri, 7 gennaio, nelladi Ispinigoli, a, nel corso di una perlustrazione e sono stati tratti in salvo stamattina 8 gennaio. Sono tutti in buone condizioni di salute, nonostante una interatrascorsa al freddo e al buio. Il gruppo è stato individuato intorno alle 5, dopo l’allarme lanciato alle 22 da un loro amico che non li aveva visti rientrare dopo l’ingresso in. L’operazione di salvataggio si è svolta con l’impego di 30 tecnici del Soccorso Alpino eco, provenienti dalle stazioni di Nuoro, Sassari, Iglesias e Cagliari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

