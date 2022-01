Sanzioni pos rinviate al 2023. Gli esperti: "Si rischia un altro flop" (Di sabato 8 gennaio 2022) È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge del decreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva ... Leggi su repubblica (Di sabato 8 gennaio 2022) È quanto si legge nella norma che è la conversione in legge del decreto Recovery, nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2021. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva ...

Advertising

repubblica : Sanzioni pos rinviate al 2023. Gli esperti: 'Si rischia un altro flop' [di Alessandro Longo] - repubblica : Rinviate al 2023 le sanzioni per gli esercenti che non hanno il pos. Gli esperti: 'Si rischia un altro flop' - ombre_rosse2000 : Sanzioni per chi si rifiuta di installare il POS rinviate al 2023. Gli esperti: 'Si rischia un altro flop'.… - CastigliMirella : #ObbligoPOS, da gennaio 2023 scatteranno le sanzioni. - massic : #ObbligoVaccinale senza sanzioni di fatto. Ricorda l'obbligo del pos senza sanzioni per il commerciante che ti dice… -