Gazzetta_it : Santarelli-De Gennaro, la coppia d’oro di Conegliano #Imoco #Volley -

La Gazzetta dello Sport

I simboli di questo club capace di stabilire il record di vittorie consecutive (76) e di vincere in Italia, in Europa e nel mondo, sono Monica Dee Daniele, due cuori nella ...... Plummer 17, Folie 15, Egonu 26, Sylla 4, De Kruijf 7, Wolosz 3, De(L), Courtney 7, Omoruyi 1, Caravello. Non entrate: Frosini (L), Vuchkova, Gennari, Butigan. All.. Novara: ...L'Imoco Conegliano batte l'Igor Novara 15-13 al tie break dopo essere stato sotto di due parziali e conquista la terza Coppa Italia consecutiva Un pomeriggio dell'epifania entusiasmante per i numerosi ...Due set perfetti e poi ancora oltre un’ora di lotta serrata per la Igor Volley, che però cede con minimo scarto nel tie-break la finalissima di Coppa Italia contro Conegliano a Roma. Le azzurre, avant ...