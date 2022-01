Salvatore Esposito e il successo in Gomorra | a Verissimo Silvia Toffanin elogia l’attore | “Non te la tiri”

(Di sabato 8 gennaio 2022) L’epopea disi è conclusa lo scorso mese con la quinta, nonché ultima attesissima stagione. Uno dei protagonisti è Genny Savastano, interpretato da, il quale racconta oggi pomeriggio aildella serie e del suo personaggio. Ascoltando i suoi racconti e riconoscendo in lui semplicità e umiltà,il suo ospite: “C’è chi se la tira per molto meno“.dopo ildiè stato uno degli attori simbolo della gloriosa epopea di, la serie tv campione di ascolti conclusasi a dicembre con la ...

L'attoresarà uno degli ospiti di Verissimo. Dove e quando è nato, età, altezza, peso e biografia diè nato a Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, il 2 febbraio 1986. Ha 35 anni ed è alto 184 cm .è un attore italiano. È diventato noto ...Verissimo, anticipazioni puntata 8 gennaio/ Ospiti:, Rosolino... Ma andiamo con ordine e, in attesa dell'ospitata di mamma Maria Teresa e di scoprire cosa racconterà alla Toffanin, ...Verissimo, Salvatore Esposito pronto per un nuovo progetto dopo Gomorra: "In lavorazione la serie su Lo Schiamano" Dopo le settimane di stop dovute alle ...Paola Rossi e Salvatore Esposito si sono incontrati per la prima volta su Facebook e da quel momento non si sono mail lasciati. Oggi sognano una famiglia ...