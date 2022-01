Nati nel 1960 in pensione nel 2022: ecco come fare (Di sabato 8 gennaio 2022) Niente pensione a 62 anni per i Nati nel 1960. Ed il motivo è presto detto. Con la chiusura di quota 100, che ha esaurito il suo periodo di sperimentazione 2019 - 2021, nulla da fare per chi è nato quell'anno. Fuori dalla misura e fuori dalla cristallizzazione della stessa misura. Ma una possibilità concreta di riuscire comunque a trovare un canale di uscita nel 2022 esiste anche per loro. E tale possibilità è stata recentemente ampliata per il nuovo anno. Perché per i Nati nel 1960 la pensione a 62 anni di quota 100 non è fattibile come è noto a tutti, la quota 100 si completava una volta raggiunta l'età minima di 62 anni e la contribuzione minima di 38 anni. Combinazione 62+38 quindi, la prima possibile. Ma solo per i ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 gennaio 2022) Nientea 62 anni per inel. Ed il motivo è presto detto. Con la chiusura di quota 100, che ha esaurito il suo periodo di sperimentazione 2019 - 2021, nulla daper chi è nato quell'anno. Fuori dalla misura e fuori dalla cristallizzazione della stessa misura. Ma una possibilità concreta di riuscire comunque a trovare un canale di uscita nelesiste anche per loro. E tale possibilità è stata recentemente ampliata per il nuovo anno. Perché per inellaa 62 anni di quota 100 non è fattibileè noto a tutti, la quota 100 si completava una volta raggiunta l'età minima di 62 anni e la contribuzione minima di 38 anni. Combinazione 62+38 quindi, la prima possibile. Ma solo per i ...

