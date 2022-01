Mattei sopra le righe annuncia il nuovo Cln (Di domenica 9 gennaio 2022) Rivendica il paragone «tra il regime fascista e quello draghista», e la folla – colma di cartelli contro il green pass e il vaccino – gli urla: «Questo è peggio». Ugo Mattei è da poco salito sul palco di piazza Castello a Torino e, per la prima manifestazione contro l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il lasciapassare verde, annuncia la rinascita del Comitato di liberazione nazionale. Un nome altisonante che non ha timore di rispolverare. E nel farlo si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 gennaio 2022) Rivendica il paragone «tra il regime fascista e quello draghista», e la folla – colma di cartelli contro il green pass e il vaccino – gli urla: «Questo è peggio». Ugoè da poco salito sul palco di piazza Castello a Torino e, per la prima manifestazione contro l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il lasciapassare verde,la rinascita del Comitato di liberazione nazionale. Un nome altisonante che non ha timore di rispolverare. E nel farlo si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

