LIVE – Nadal-Ruusuvuori 3-2 | semifinale Atp Melbourne 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Rafaeled Emil, valevole per le semifinali dell’Atp 250 di. L’iberico ha superato Ricardas Berankis agli ottavi di finale e beneficiato del ritiro di Tallon Griekspoor ai quarti, raggiungendo dunque il penultimo atto del torneo australiano; sul cemento aussie, finlandese on fire: collezionati gli scalpi di Sebastian Baez, Jordan Thompson e Alex Molcan.si presenta al match da assoluto favorito per l’approdo in finale, ma la voglia di mettersi in mostra ad altilli può motivaread andare oltre i suoi limiti. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match in questione, durante la mattinata di sabato 8 ...