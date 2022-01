La Azzolina vuol ancora dare lezioni: "Scuola? Perso un anno" (Di sabato 8 gennaio 2022) Lucia Azzolina molto critica nei confronti di quanto fatto dal governo Draghi per la Scuola. Ma lei sarà ricordata solo per Dad e banchi a rotelle Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Luciamolto critica nei confronti di quanto fatto dal governo Draghi per la. Ma lei sarà ricordata solo per Dad e banchi a rotelle

Advertising

folucar : RT @ellellev_: Oh toh! Buongiorno fiorellino! Meglio tardi che mai:'I dirigenti scolastici vanno ascoltati...Se oggi lanciano un allarme co… - FranceskoNew : RT @ellellev_: Oh toh! Buongiorno fiorellino! Meglio tardi che mai:'I dirigenti scolastici vanno ascoltati...Se oggi lanciano un allarme co… - Gustav45114190 : RT @ellellev_: Oh toh! Buongiorno fiorellino! Meglio tardi che mai:'I dirigenti scolastici vanno ascoltati...Se oggi lanciano un allarme co… - ellellev_ : Oh toh! Buongiorno fiorellino! Meglio tardi che mai:'I dirigenti scolastici vanno ascoltati...Se oggi lanciano un a… - ardigiorgio : Ringrazio @claudiocerasa per aver pubblicato dopo la lettera di miozzo, quella di Lucia azzolina. Se draghi davvero… -