Juventus multata per i cori contro Napoli: l’accaduto (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo della Serie A, in seguito a quanto deprecabilmente accaduto durante Juventus-Napoli, ha deciso di multare la società bianconera. FOTO: Getty – Juventus Napoli cori Secondo il Corriere dello Sport, Andrea Agnelli sarà costretto a pagare anche una multa di 10000 euro, poiché la tifoseria di casa ha intonato cori di discriminazione territoriale contro i supporters azzurri. Di seguito quanto appreso dal sito ufficiale della Lega Calcio: “Ammenda di 10.000,00 euro alla Soc. Juventus per avere i suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Giudice Sportivo della Serie A, in seguito a quanto deprecabilmente accaduto durante, ha deciso di multare la società bianconera. FOTO: Getty –Secondo il Corriere dello Sport, Andrea Agnelli sarà costretto a pagare anche una multa di 10000 euro, poiché la tifoseria di casa ha intonatodi discriminazione territorialei supporters azzurri. Di seguito quanto appreso dal sito ufficiale della Lega Calcio: “Ammenda di 10.000,00 euro alla Soc.per avere i suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

