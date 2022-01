Green pass: in 500 a Cagliari contro provvedimenti Governo (Di sabato 8 gennaio 2022) Poche mascherine, molte bandiere italiane, dei Quattro mori e della pace. E qualcuno con una scritta appesa al collo: "ebreo". Oltre 500 persone a Cagliari davanti al Consiglio regionale alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Poche mascherine, molte bandiere italiane, dei Quattro mori e della pace. E qualcuno con una scritta appesa al collo: "ebreo". Oltre 500 persone adavanti al Consiglio regionale alla ...

Advertising

borghi_claudio : Sono al ventesimo amico/parente che mi ha detto (ma perchè?) di essere positivo in questi giorni. Al momento il con… - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA: “Sull'obbligo vaccinale over 50 siamo i PRIMI in Europa. NON SIAMO SECONDI A NESSUNO. Grande novità sar… - giuli58888888 : RT @NicolaPorro: Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? https://t… - guerrini_fabio : RT @Lorenzo62752880: E dopo Galli positivo anche il cancelliere austriaco Karl Nehammer! Imbarazzante sostenere ancora uno strumento come… -