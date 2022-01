Gf Vip: Barù Contro Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini! (Di sabato 8 gennaio 2022) La tanto invocata squalifica per Katia Ricciarelli non è arrivata. Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Signorini ha usato la mano morbida rispetto a quanto accaduto in questi ultimi giorni, limitandosi ad un rimprovero e giustificando persino la Ricciarelli. Atteggiamento che non è piaciuto a Barù Gaetani D’Aragona che, dopo la diretta, ha detto la sua sul conduttore e su Katia. Ecco quello che è successo dopo la puntata! Barù bacchetta Signorini sulla questione Katia! Dopo la fine dell’ultima diretta del Gf Vip, per i concorrenti è stato il momento di confronti e riflessioni. Il pubblico è rimasto deluso dalla mano morbida avuta da Signorini con Katia Ricciarelli. Come prevedibile, per lei nessuna squalifica, anzi, in alcuni ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) La tanto invocata squalifica pernon è arrivata. Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Signorini ha usato la mano morbida rispetto a quanto accaduto in questi ultimi giorni, limitandosi ad un rimprovero e giustificando persino la. Atteggiamento che non è piaciuto aGaetani D’Aragona che, dopo la diretta, ha detto la sua sul conduttore e su. Ecco quello che è successo dopo la puntata!bacchetta Signorini sulla questione! Dopo la fine dell’ultima diretta del Gf Vip, per i concorrenti è stato il momento di confronti e riflessioni. Il pubblico è rimasto deluso dalla mano morbida avuta da Signorini con. Come prevedibile, per lei nessuna squalifica, anzi, in alcuni ...

Advertising

infoitcultura : GF VIP: Barù vuole uscire, Sophie in lacrime per Basciano - zazoomblog : GF Vip 6 Barù condanna il comportamento di Signorini: “Solo in Italia queste cose” - #condanna #comportamento… - MondoTV241 : GF Vip, Barù critica la gestione di Alfonso Signorini 'Cose brutte, succede solo in Italia' #gfvip… - ParliamoDiNews : GF Vip: nella notte lacrime e liti Basciano-Sophie, Barù bacchetta Signorini #notte #lacrime #liti #basciano-sophie… - Clalblanca : Barú che fuma sigarette portate da casa che sembrano tanto canne, Lulú che ne sente l'odore Il #Gfvip da le sigaret… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Katia Ricciarelli 'Manuel Bortuzzo non mi guarda'/ 'E Lulù ha detto a Manila che...' Katia Ricciarelli a Barù: "Ti massaggio il cu*etto"/ Lui: "Lo voglio davanti" ' Notizia della ... Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ Signorini: "Arrivate riserve legali al GF VIP" Katia Ricciarelli ...

Barù contro la decisione di Signorini su Katia, poi sbotta: "Non farò storielle per clip" Nemmeno le frasi pesanti del soprano le costeranno l'uscita dalla casa del GF Vip e questa decisione ha spiazzato Barù . Il nipote di Costantino Della Gherardesca subito dopo la puntata ha espresso ...

Bar concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca svela il suo orientamento ses... Gossip News Katia Ricciarelli a: "Ti massaggio il cu*etto"/ Lui: "Lo voglio davanti" ' Notizia della ... Katia Ricciarelli vs Miriana Trevisan/ Signorini: "Arrivate riserve legali al GF" Katia Ricciarelli ...Nemmeno le frasi pesanti del soprano le costeranno l'uscita dalla casa del GFe questa decisione ha spiazzato. Il nipote di Costantino Della Gherardesca subito dopo la puntata ha espresso ...