Energia | allarme dalla Cgia | Nel 2022 le imprese pagheranno 36 miliardi in più

Rispetto al 2019, ammonta a quasi 36 miliardi di euro l'extra costo che le imprese italiane sosterranno quest'anno a causa dell'aumento del prezzo delle tariffe elettriche. Nel giro di 3 anni, infatti, il costo della bolletta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato. Un incremento spaventoso che, sommato al rincaro del gas, costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli impianti produttivi. I calcoli sono stati effettuati dall'Ufficio studi della Cgia che, per l'anno in corso, ha ipotizzato un consumo complessivo di Energia elettrica delle imprese pari a quello registrato nel 2019 (anno pre-Covid). Si è inoltre stimata per il 2022 una tariffa media dell'Energia elettrica per le imprese pari a 150 euro per MWh.

