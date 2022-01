Draghi e Gravina d'accordo: "Il calcio non si fermerà" (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha avuto rassicurazioni dal Premier Mario Draghi in un colloquio telefonico in cui è stata fatta un'ampia analisi del momento che il calcio italiano sta vivendo a causa dell'ondata di... Leggi su europa.today (Di sabato 8 gennaio 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha avuto rassicurazioni dal Premier Marioin un colloquio telefonico in cui è stata fatta un'ampia analisi del momento che ilitaliano sta vivendo a causa dell'ondata di...

Advertising

sportface2016 : +++#Draghi chiama #Gravina: 'Il calcio valuti uno stop di alcune settimane o gli stadi a porte chiuse'+++ - MCriscitiello : Nessuna minaccia di Draghi a Gravina di sospendere il campionato ma solo la volontà di capire come agire sin da sub… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - FrancescoPonzin : RT @matteograndi: ++Draghi chiama Gravina: “Stadi a porte chiuse. Se volete il pubblico, potete giocare in Chiesa”++ - GiannijStinson5 : RT @matteograndi: ++Draghi chiama Gravina: “Stadi a porte chiuse. Se volete il pubblico, potete giocare in Chiesa”++ -